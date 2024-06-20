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ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

13:56
  • четверг
  • 20 июня 2024

Это ответ на попытки Киева нанести ущерб нашим объектам

Вооруженные силы России нанесли ответный групповой удар по энергетике Украины.

Атака стала ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

"Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами", - сообщили в военном ведомстве.

Все цели были достигнуты, объекты энергетики противника поражены.

Кроме того российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбила 74 украинских БПЛА и 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

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