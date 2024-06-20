Предполагаемый убийца москвича-сисадмина вышел из комы

Допросить его пока не представляется возможным

Подозреваемый в убийстве системного администратора в Москве Андрей Демин вышел из комы.

Мужчина находится в тяжелом состоянии, он в сознании, но пока не может говорить, сообщил источник "Известий".

"Он в сознании и даже самостоятельно дышит через трахеостому, из-за которой пока не может разговаривать", - сообщил собеседник издания.

Убийство произошло утром 6 июня на улице Алексея Свиридова в Москве. Алексей Демин несколько раз выстрелил в скейтера Константина Балишанского. Известно, что он работал системным администратором одной из столичных фирм.

Демина задержали через несколько часов на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Его госпитализировали и провели операцию.

В столичном МВД предположили, что речь могла идти о заказном убийстве. Однако в ходе следствия эта версия не подтвердилась. Убийца и жертва были знакомы. Основная версия - убийство на почве ревности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"