ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Предполагаемый убийца москвича-сисадмина вышел из комы

14:43
  • четверг
  • 20 июня 2024

Допросить его пока не представляется возможным

Подозреваемый в убийстве системного администратора в Москве Андрей Демин вышел из комы.

Мужчина находится в тяжелом состоянии, он в сознании, но пока не может говорить, сообщил источник "Известий".

"Он в сознании и даже самостоятельно дышит через трахеостому, из-за которой пока не может разговаривать", - сообщил собеседник издания.

Убийство произошло утром 6 июня на улице Алексея Свиридова в Москве. Алексей Демин несколько раз выстрелил в скейтера Константина Балишанского. Известно, что он работал системным администратором одной из столичных фирм.

Демина задержали через несколько часов на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Его госпитализировали и провели операцию.

В столичном МВД предположили, что речь могла идти о заказном убийстве. Однако в ходе следствия эта версия не подтвердилась. Убийца и жертва были знакомы. Основная версия - убийство на почве ревности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.