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Путина спросили, какая у него самая любимая песня

15:04
  • четверг
  • 20 июня 2024

Президент любит русскую классику

У президента России Владимира Путина спросили, какая у него любимая песня.

Вопрос прозвучал во вьетнамском Ханое на встрече с выпускниками советских и российских вузов. Путин не стал отвечать на этот вопрос, сообщил журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин в своем telegram-канале.

"Я бы предпочел на этот вопрос не отвечать, потому что это будет иметь формальные административные последствия", - сказал глава государства.

Путин отметил, что очень любит русское народное искусство, а особенно русскую классику.

Путин прибыл во Вьетнам накануне вечером. Как ожидается, президент проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама, а также встретится с выпускниками советских и российских вузов.

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