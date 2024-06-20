Мегаливень и смерчи в столичном регионе. Завораживающие кадры очевидцев

Опасность повторных ударов стихии сохранится до 22:00

Аномально сильный ураган с грозами и ливнями пронёсся по Москве и Московской области. Шквалистый ветер со скоростью до 40 километров в час валил деревья и рекламные конструкции, срывал листы обшивки с кровель домов.

В районе Аэропорт дерево упало на выезжавшую из гаража машину - сейчас на месте работают спасатели. На строительной площадке одного из высотных зданий ураган разметал металлические пластины для облицовки фасада.

В подмосковной Лобне зафиксирован смерч - крайне опасное и редкое для наших широт природное явление.

По прогнозам синоптиков, опасность повторных ударов стихии сохранится до 22 часов вечера. Столичные власти рекомендуют не выходить на улицу без крайней надобности, не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями. Для передвижения по городу пользоваться метро.



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