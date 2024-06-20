Reuters: Евросоюз собирается ввести санкции против 69 человек

Окончательно пакет ограничительных мер утвердят 24 июня

В черный список Евросоюза в рамках очередного пакета санкций попадут 69 человек и 47 организаций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Общее количество позиций санкционного списка составит 2200.

Отмечается, что окончательное утверждение новых позиций в списке состоится 24 июня. В этот день пройдет встреча глав МИД стран ЕС.

Послы государств– членов ЕС согласовали 14-й пакет санкций сегодня. В него, в том числе, вошел запрет на транзит сжиженного газа из России через порты Союза.

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