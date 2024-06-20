Мощный шторм "Эдгар" прошелся по Москве: как это было

Известно об одном погибшем

В столичном регионе устраняют последствия мегаурагана "Эдгар". 10-балльный шторм обрушился на Москву и Подмосковье сегодня днём и бушевал всего несколько минут. Но за это время ветер с порывами до 25 метров в секунду успел повалить десятки деревьев, а залповый ливень затопил улицы.

Его ждали, и он пришёл. Мегаураган по имени "Эдгар". В один миг вокруг потемнело. Видимость снизилась до нуля. Ливень, а затем еще и град. Мощнейшие порывы ветра до 25 метров в секунду сносили буквально всё на своём пути. Люди с трудом добирались до укрытий.

В Тимирязевском районе неподалеку от парка Дубки упавшее дерево стало причиной трагедии - пожилой мужчина скончался еще до приезда скорой помощи. А пострадавшего на улице Илюшина - он находился в тот момент в машине - удалось спасти. В Медведкове дерево упало на балкон многоэтажки, вылетели рамы и стекла.

В Таганском районе на проезжую часть ветром снесло обшивку крыши - мужественный курьер под ливнем в одиночку освободил дорогу. А вот движение трамвая номер 17 на время пришлось остановить - оторванные ураганом металлические листы выбили в салоне окна, задели контактную сеть. Два человека получили легкие травмы. Не повезло и этому автовладельцу - на его машину упал дорожный знак. На улицах после ливня - потоки воды. Подтопления даже на Казанском вокзале. В Москве и области сегодня наблюдали еще и довольно редкое для региона явление - микросмерчи.

Высотная застройка тоже не стала для смерча препятствием. Непросто было и тем, кто в момент урагана отдыхал у водоёмов. Причина такого сильнейшего урагана и смерчей - столкновение двух контрастных воздушных масс. Как раз над Москвой и Тверью.

"С юга у нас - Поволжье, Астрахань, Волгоград - очень жаркий воздух, температуры там тридцать пять- тридцать шесть градусов, а с другой стороны с Арктики, оттуда, с Белоруссии, Псковской области - более холодный воздух, температуры около двадцати градусов - и вот на стыке этих двух воздушных масс с учетом вращения земли образуются завихрения", - пояснил Анатолий Цыганков, начальник отдела Гидрометцентра России.

Весь день сегодня закрыт вход в столичные парки. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, устраняя последствия урагана. 300 бригад и 290 единиц техники на московских улицах. Распиливают поваленные деревья, демонтируют повреждённые ветром конструкции. Привлечена и специальная откачивающая техника.

Автомобилистов просят быть максимально осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не парковать машины под деревьями. А всем, у кого есть возможность, лучше воздержаться от пребывания на улице во время стихии. Ураган в Москве и области по прогнозу с перерывами будет бушевать до полуночи. Потом постепенно уйдет на восток, в соседние регионы.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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