Депутаты рассмотрели законопроект о совершенствовании налоговой системы

Документ принят в I чтении

Сегодня парламентарии в первом чтении поддержали пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы. Речь идёт о пятиступенчатой шкале НДФЛ, а также росте ставок на прибыль для компаний.

Документ был внесен правительством в рамках бюджетного пакета. В приоритете - сделать более сбалансированную систему. По оценке экспертов, меры не коснутся 97 процентов россиян. Но они позволят уже в следующем году принести в госказну свыше двух с половиной триллионов рублей дополнительных доходов.

Новая схема налогообложения позволит справедливо учесть интересы россиян, бизнеса и государства. А дополнительные средства направить на решение самых важных социальных задач.

Для тех, у кого доходы менее двух миллионов 400 тысяч рублей в год, ставка останется прежней. 13 процентов. Свыше этой суммы и до пяти миллионов — 15%. И далее, в зависимости от годового дохода, 22 процента - это максимум. Для семей, где два ребенка или больше, увеличат налоговые вычеты. Не коснётся повышенная ставка довольствия участников СВО. Отдельные решения предусмотрены для бизнеса. Во втором основном и третьем чтении законопроекты планируется рассмотреть до конца июля.

"Это закон о совершенствовании налоговой системы, закон, где мы с вами устанавливаем новые справедливые принципы налоговой системы. Впервые принимаем решение о прогрессивной шкале", - отметил Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы России.

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