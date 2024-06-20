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Один человек погиб во время шторма в Москве

15:32
  • четверг
  • 20 июня 2024

На мужчину упало дерево

Один человек погиб в результате разгула стихии в Москве в четверг днем - во время шторма на него упало дерево.

Трагедия произошла в Тимирязевском районе Москвы. Как сообщают очевидцы, мужчина пытался укрыться от непогоды под деревом, которое из-за ветра обломилось и упало него.

Информацию о гибели мужчины подтвердило столичное управление Следственного комитета. По данным ведомства, от полученных травм он скончался на месте.

Аномально сильный ураган с грозами и ливнями пронёсся в четверг по Москве и Московской области. Шквалистый ветер со скоростью до 40 километров в час валил деревья и рекламные конструкции, срывал листы обшивки с кровель домов.

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