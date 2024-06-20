Более 300 человек находятся в больницах с диагностированным ботулизмом

43 подключены к ИВЛ

На сегодняшний день в стационарах с ботулизмом в российских регионах находится 301 человек.

Такие цифры привел глава Минздрава России Михаил Мурашко. 43 человека подключены к искусственной вентиляции легких.

Лекарств для лечения пациентов с ботулизмом достаточно, отметил министр.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что из больниц выписаны 15 пациентов – 14 в Москве и один в нижнем Новгороде.

Все пострадавшие ели салат с фасолью, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".

Накануне суд отправил под домашний арест троих из четверых обвиняемых по делу об отравлении - гендиректора "Локалкитчен" Антона Козина, руководителя отдела качества Елену Машкову и директора "Савон-К" Владимира Шина. Четвертого фигуранта дела – повара компании "Савон-К" Карима Норматова – отправили в СИЗО до 15 августа.

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