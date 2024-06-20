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Грозы и ливни покидают столицу

16:44
  • четверг
  • 20 июня 2024

Порывистый ветер сохранится до 20 часов

Грозы и мегаливни уходят из стлицы. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что еще сохраняется сильный ветер. Он будет дуть до 20 часов.

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Потом атмосфера успокоится. Синоптик отметил, что ряд метеостанций зафиксировал порывы ветра до 25 метров в секунду. Кроме того, по некоторым данным, за час в Москве и области выпала треть месячной нормы осадков.

Сейчас столица уже в тылу циклона. А завтра и вовсе придет антициклон. Благодаря ему дождей больше не будет, но и воздух посвежеет. Днем будет не выше +23 градусов.

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