Грозы и ливни покидают столицу

Порывистый ветер сохранится до 20 часов

Грозы и мегаливни уходят из стлицы. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что еще сохраняется сильный ветер. Он будет дуть до 20 часов.

Потом атмосфера успокоится. Синоптик отметил, что ряд метеостанций зафиксировал порывы ветра до 25 метров в секунду. Кроме того, по некоторым данным, за час в Москве и области выпала треть месячной нормы осадков.

Сейчас столица уже в тылу циклона. А завтра и вовсе придет антициклон. Благодаря ему дождей больше не будет, но и воздух посвежеет. Днем будет не выше +23 градусов.

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