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Два резервуара вспыхнули на нефтебазе в Тамбовской области

17:13
  • четверг
  • 20 июня 2024

Предполагается, что причиной пожара стала атака дронов

В Тамбовской области вспыхнули два резервуара на нефтебазе. Об этом сообщает ТАСС. По предварительным данным, причиной возгорания стала атака беспилотников.

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Журналисты ссылаются на телеграм-канал правительства региона. ЧП произошло на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. Утром местные жители слышали там громкий хлопок.

Отмечается, что тушение пожара сейчас продолжается. Сил и средств для этого у региона достаточно.

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