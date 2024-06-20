МиГ-29 сорвал крыши с домов в Польше

Самолет переходил на сверхзвук

В Польше истребитель сорвал крыши с жилых домов. Об этом сообщило генеральное командование Вооруженных сил республики, пишет РИА Новости.

Отмечается, что МиГ-29 переходил на сверхзвуковую скорость. ЧП произошло в селе Шаленец в районе Мальборка. На самолете выполнялся учебный полет. И на высоте 305 метров Миг-29 преодолел скорость звука. Кровли повредил удар звуковой волны.

Сейчас в случившемся разбираются военная жандармерия и специальная комиссия по расследованию авиационных инцидентов.

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