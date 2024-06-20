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У Отара Кушанашвили обнаружили рак

18:20
  • четверг
  • 20 июня 2024

Ведущий госпитализирован и его готовят к операции

У популярного музыкального критика Отара Кушанашвили обнаружили рак. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Владимира Полупанова, друга журналиста. По данным корреспондентов издания, сейчас Кушанашвили готовят к операции.
Телеведущий Отар Кушанашвили попал в реанимацию

Друг ведущего добавил, что последний раз видел его 11 июня на презентации клипа его жены. Музыкальный критик был бледен и не мог есть. Сегодня стало известно, что его госпитализировали.

За две недели до поездки в больницу Кушанашвили жаловался на вздутый живот и боль в области груди.

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Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили
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