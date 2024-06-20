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"Троицу" Рублева везут в Троице-Сергиеву Лавру

18:38
  • четверг
  • 20 июня 2024

Икону привезут в монастырь 22 мая

Верующие теперь смогут постоянно молиться перед иконой "Троица" Андрея Рублева. Святыню разместят в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу монастыря.

"Троицу" Рублёва доставили в Храм Христа Спасителя
"Троицу" Андрея Рублёва установили в храме Христа Спасителя

По информации агентства, икону привезут Лавру 22 июня. С 1997 года икону выставляли лишь раз в год в храме Святителя Николая в Толмачах. Происходило это на Троицу. В прошлом году святыню привезли в храм Христа Спасителя. Теперь перед ней будут служить минимум четыре раза в день.

В монастырь шедевр приедет на специализированном автомобиле. Он оборудован боксом, который поддерживает необходимую температуру и влажность. Еще там есть система амортизации.

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Икона "Святая Троица" Андрея Рублева
Икона "Святая Троица" Андрея Рублева
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