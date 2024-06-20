"Троицу" Рублева везут в Троице-Сергиеву Лавру

Икону привезут в монастырь 22 мая

Верующие теперь смогут постоянно молиться перед иконой "Троица" Андрея Рублева. Святыню разместят в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу монастыря.

По информации агентства, икону привезут Лавру 22 июня. С 1997 года икону выставляли лишь раз в год в храме Святителя Николая в Толмачах. Происходило это на Троицу. В прошлом году святыню привезли в храм Христа Спасителя. Теперь перед ней будут служить минимум четыре раза в день.

В монастырь шедевр приедет на специализированном автомобиле. Он оборудован боксом, который поддерживает необходимую температуру и влажность. Еще там есть система амортизации.

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