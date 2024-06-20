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Президент Румынии вышел из борьбы за пост генсека НАТО

22:38
  • четверг
  • 20 июня 2024

Он снял кандидатуру

Президент Румынии Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Высшего совета национальной обороны страны.

Таким образом единственным претендентом на должность руководителя Североатлантического альянса остается премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть своей пост еще 1 октября 2022 года, однако его полномочия дважды продлевались. Он должен сложить свой мандат в конце сентября этого года.

Комментируя смену генсеков НАТО, официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова заявила, что глобальных изменений не будет, поскольку функция руководителя организации - это озвучивание выработанной в США политики.

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Клаус Йоханнис
Клаус Йоханнис
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