Он снял кандидатуру

Президент Румынии Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Высшего совета национальной обороны страны.

Таким образом единственным претендентом на должность руководителя Североатлантического альянса остается премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть своей пост еще 1 октября 2022 года, однако его полномочия дважды продлевались. Он должен сложить свой мандат в конце сентября этого года.

Комментируя смену генсеков НАТО, официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова заявила, что глобальных изменений не будет, поскольку функция руководителя организации - это озвучивание выработанной в США политики.

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