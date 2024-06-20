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Мишустин рассказал о росте валового внутреннего продукта

22:39
  • четверг
  • 20 июня 2024

ВВП прибавил более 5%

За четыре месяца этого года валовой внутренний продукт прибавил более 5%. Такие данные привёл глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Премьер отметил - несмотря на меняющиеся условия мирового рынка, российская экономика адаптируется. Во многих сферах реализуется программа импортозамещения. Это позволят достичь технологического суверенитета.

Активно расширяется взаимодействие с дружественными странами.  В стране рекордно низкая безработица. Правительство и Центробанк снизили многие риски в финансовом секторе. Удалось стабилизировать цены на социально значимые товары и поддержать отечественный бизнес. В том числе благодаря сокращению административной нагрузки на добросовестных предпринимателей.

"Правительство продлило до 1 ноября следующего года сроки проведения эксперимента по таможенному мониторингу и расширило круг организаций, которые смогут воспользоваться преимуществом нового механизма. В его рамках компании предоставляют Федеральной таможенной службе доступ к своим информационным ресурсам, что даёт возможность сократить число очных проверок и уменьшить издержки на их сопровождение", - отметил Мишустин.

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