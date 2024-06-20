Очередной гумконвой КПРФ отправился в зону проведения СВО

Ожидается, что колонна прибудет накануне 22 июня

126-й гуманитарный конвой КПРФ отправился сегодня из Подмосковья в зону проведения специальной военной операции. Ожидается, что колонна прибудет в зону боевых действий накануне 22 июня - важной даты в истории нашей страны.

Дроны с тепловизором и сапёрные лопатки – самые востребованные инструменты в зоне проведения СВО. Предпринимателю Владимиру, который и сформировал этот пакет гуманитарной помощи, о нехватке таких средств рассказывали сами бойцы на фронте. Равнодушным мужчина остаться не смог.

"Это уже не первый подарок. Я ездил в Мариуполь, дарил непосредственно бойцам дроны. Ко мне приезжали вечером уже, отчитывались о том, что они работают. И с ними как раз я советовался, что наиболее востребовано", - рассказал Владимир.

На коробках инициалы – "ВТВ": Владимир – Татьяна – Владислав. В акциях помощи армии России участвуют всей семьёй. Свой набор мужчина направляет с гуманитарным конвоем, организованным на базе обкома подмосковного отделения КПРФ. Колонна прибудет в зону боевых действий накануне исторической даты - 22 июня, даты начала Великой Отечественной войны в 1941 году.

В руках у Владимира стопка старинных бумаг. Это письма с фронта от его родного дяди, погибшего в 45-м. Мужчина бережно хранит их как память. И искренне верит, что такого никогда не повторится. Потому и помогает сейчас российским бойцам. Признаётся – своими посылками он приближает День Победы 21 века. А это благородная цель. Отчего и не жалеет на помощь ни средств, ни времени, ни сил.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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