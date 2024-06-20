ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Очередной гумконвой КПРФ отправился в зону проведения СВО

22:40
  • четверг
  • 20 июня 2024

Ожидается, что колонна прибудет накануне 22 июня

126-й гуманитарный конвой КПРФ отправился сегодня из Подмосковья в зону проведения специальной военной операции. Ожидается, что колонна прибудет в зону боевых действий накануне 22 июня - важной даты в истории нашей страны.

Дроны с тепловизором и сапёрные лопатки – самые востребованные инструменты в зоне проведения СВО. Предпринимателю Владимиру, который и сформировал этот пакет гуманитарной помощи, о нехватке таких средств рассказывали сами бойцы на фронте. Равнодушным мужчина остаться не смог.

"Это уже не первый подарок. Я ездил в Мариуполь, дарил непосредственно бойцам дроны. Ко мне приезжали вечером уже, отчитывались о том, что они работают. И с ними как раз я советовался, что наиболее востребовано", - рассказал Владимир.

На коробках инициалы – "ВТВ": Владимир – Татьяна – Владислав. В акциях помощи армии России участвуют всей семьёй. Свой набор мужчина направляет с гуманитарным конвоем, организованным на базе обкома подмосковного отделения КПРФ. Колонна прибудет в зону боевых действий накануне исторической даты - 22 июня, даты начала Великой Отечественной войны в 1941 году.

В руках у Владимира стопка старинных бумаг. Это письма с фронта от его родного дяди, погибшего в 45-м. Мужчина бережно хранит их как память. И искренне верит, что такого никогда не повторится. Потому и помогает сейчас российским бойцам. Признаётся – своими посылками он приближает День Победы 21 века. А это благородная цель. Отчего и не жалеет на помощь ни средств, ни времени, ни сил.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Гуманитарный конвой КПРФ
Гуманитарный конвой КПРФ
Гуманитарный конвой КПРФ
Гуманитарный конвой КПРФ
Гуманитарный конвой КПРФ
Гуманитарный конвой КПРФ
Гуманитарный конвой КПРФ
Гуманитарный конвой КПРФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.