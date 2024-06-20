Во Вьетнаме представили уникальный портрет Путина

Он создан с помощью теней от берез и коня

Во Вьетнаме показали уникальный портрет Владимира Путина. Он был создан с помощью теней от двух скульптур. которые вращались на сцене. Инсталляцию показали во время концерта в честь визита российского лидера, сообщает РИА Новости.

Скульптуры представляли собой коня, вставшего на дыбы и березы. Сквозь них проходил свет, который и образовывал на стене портрет. Авторы заявили, что выбор скульптур символичен. Береза олицетворяет русскую культуру, а конь – силу и стойкость.

Напомним, Путин прилетел во Вьетнам накануне поздно вечером. Перед этим у него был государственный визит в КНДР. В Ханое российский президент провел переговоры с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьером Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном.

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