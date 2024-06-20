Путин: У России нет цели подходить к Харькову

Президент раскрыл, как будут меняться предложения России по Украине

Предложения Москвы по урегулированию конфликта на Украине будут меняться исходя из ситуации на земле. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Наверняка что-то будет меняться, в том числе будут меняться и наши условия в зависимости от ситуации на земле", - сказал глава государства на пресс-подходе к представителям российских СМИ (цитата по РИА Новости).

Путин также заявил, что у России нет цели подходить к Харькову.

В мае Путин заявил, что операция ВС России на харьковском направлении – вина киевского режима. ВСУ продолжают обстреливать российские города – в частности, Белгород, так что нашей стране приходится создавать санитарную зону.

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