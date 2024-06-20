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Путин предостерег Южную Корею от поставок оружия Украине

19:26
  • четверг
  • 20 июня 2024

Ответ Москвы Сеулу не понравится

Если Сеул будет поставлять оружие Киеву, ответ Москвы ему не понравится. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-подходе к представителям российских СМИ.

Путин также прокомментировал санкции против КНДР. Он назвал ограничения по политическим соображениям негуманными.

"Можно как угодно относиться к режиму, но вводить ограничения, связанные с правом иммиграции, это как-то странно выглядит. Это к чему ведет? Ведет к тому, чтобы семьи, даже если они очень находятся в сложном положении материальном, не имели возможность где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? И разве это гуманно?" – отметил российский лидер (цитата по РИА Новости).

Российский президент находился КНДР с двухдневным визитом. Стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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