Путин предостерег Южную Корею от поставок оружия Украине

Ответ Москвы Сеулу не понравится

Если Сеул будет поставлять оружие Киеву, ответ Москвы ему не понравится. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-подходе к представителям российских СМИ.

Путин также прокомментировал санкции против КНДР. Он назвал ограничения по политическим соображениям негуманными.

"Можно как угодно относиться к режиму, но вводить ограничения, связанные с правом иммиграции, это как-то странно выглядит. Это к чему ведет? Ведет к тому, чтобы семьи, даже если они очень находятся в сложном положении материальном, не имели возможность где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? И разве это гуманно?" – отметил российский лидер (цитата по РИА Новости).

Российский президент находился КНДР с двухдневным визитом. Стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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