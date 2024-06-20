На нынешнего украинского президента спишут все непопулярные решения

Владимиру Зеленскому найдут замену в первой половине следующего года. Об этом во время пресс-конференции во Вьетнаме заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Он предположил, что самые непопулярные политические решения западные кураторы "повесят" на нынешнего главу Украины. Путин отметил, что сейчас Зеленского не меняют потому, что время не подошло. "Мне кажется, это очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют", – заявил российский лидер.

Владимир Путин прилетел накануне во Вьетнам с официальным визитом. Он провел встречи со всеми высшими руководителями страны.

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