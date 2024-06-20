Умер канадский актер Дональд Сазерленд

Ему было 88 лет

Актер Дональд Сазерленд скончался на 89-м году жизни. Об этом написал его сын Кифер в соцсети Х. Он не уточнил причину смерти родителя. Однако назвал его одним из наиболее важных актеров в истории кинематографа.

У Сазерленда было несколько престижных наград. Он обладатель "Эмми" и "Золотого глобуса". А также ему вручали почетный "Оскар".

Сазерленд снялся в фильмах "Голодные игры", "Гордость и предубеждение", "Ограбление по-итальянски". Всего в фильмографии актера 193 ленты.

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