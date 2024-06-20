Глава "Центра добрых дел" Сабина Цветкова организовала сбор помощи для бойцов СВО

Идея создания специальных шатров по сбору помощи возникла благодаря интересу и вопросам граждан

Глава общественной организации "Центр добрых дел" Сабина Цветкова вместе с представителями ветеранских организаций дали старт акции по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО в специальных уличных шатрах. Об этом сообщает АГН "Москва".

"Сегодня мы вместе с вами развернем шатры, куда может прийти любой желающий. Они очень удобно расположены: до них легко добраться на транспорте, они находятся рядом с точками притяжения – неподалеку от парков, в густонаселенных местах. Все желающие могут свободно, в любое удобное время принести то, что очень нужно нашим бойцам", – сказала Сабина Цветкова.

По ее словам, четыре шатра, где будет развернут сбор гумпомощи, находятся в районах Метрогородок, Богородское, Гольяново, Сокольники. Они будут работать в течение месяца.

"У нас есть сформированные списки всего, что нужно нашим отважным ребятам. Весь месяц сюда можно приносить все то, что так необходимо – и делать это практически 24/7", – добавила Цветкова.

Она добавила, что идея создания специальных шатров по сбору помощи возникла благодаря интересу и вопросам граждан, которые интересовались, куда можно отнести помощь.

"Любая помощь сегодня ценна, важна, нужна. Лидеры общественных организаций, ветераны разделили с нами эту идею. Уже сегодня приходили люди, несли помощь", – отметила Цветкова.

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