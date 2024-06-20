Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации в мире. Главное

Президент провел большую пресс-конференцию

Предложения в отношении мира на Украине лежат на столе, Россия готова приступить к переговорам "хоть завтра", но их начало зависит не от нее. Сегодня об этом заявил в Ханое Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своих визитов в КНДР и Вьетнам. Он назвал "большой ошибкой" звучащие на Западе рассуждения о необходимости нанести военное поражение Москве и сравнил санкции в отношении КНДР с блокадой Ленинграда. Президент ответил на вопросы журналистов о ситуации в мире.

Итоги двухдневного зарубежного визита Владимир Путин подводит на пресс-конференции. Первый вопрос журналистов, конечно, о новом договоре с КНДР. О стратегическом партнёрстве, последним пунктом которого значится вмешательство в случае нападения третьем стороны. При каких случаях предусматривается введение в действие этой части и касается ли оно действий на Украине.

"Хочу обратить внимание вот на что: ведь этот договор - это не новинка какая-то. Мы заключили этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование. А в нашем прежнем договоре, по-моему, 1962 года что ли, - там всё то же самое было. Конечно, в современных условиях это смотрится особенно остро, но тем не менее мы почти ничего не поменяли. И КНДР имеет подобные договоры и с другими странами. По поводу поводов оказания взаимной военной помощи - там же написано: в случае агрессии. Военной агрессии. Теперь что касается Украины. Украинский режим начал агрессию, но не против России, а агрессию ещё против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик - до того, как они входили в состав Российской Федерации", - рассказал Путин.

В Южной Корее оперативно заявили, что новый договор с КНДР угрожает их безопасности, в связи с чем Сеул уже готов пересмотреть свой запрет на поставки оружия Киеву.

"Южной Корее, республике Корее, не о чем беспокоится, потому что наша помощь в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из сторон, подписавшей этот документ сторон, будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует, а значит и бояться нашего сотрудничества в этой сфере - нет никакой необходимости", - сказал Путин.

Журналистов интересует, почему Запад в принципе постоянно повышает градус конфликта, стремясь к ещё большей эскалации.

"Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся. Но в то же время они говорят и о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение её государственности - вот что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встаёт вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика. Я думаю, что те, кто так думает, а тем более, так говорит, совершает очередную большую ошибку", - заявил Путин.

Но на Западе этого, очевидно, не видят. В НАТО уже обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность - пресса спрашивает президента как главнокомандующего, как Россия воспринимает этот шаг.

"Стратегические ядерные силы Российской Федерации всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Поэтому то, что делают сейчас в западных странах, нас мало беспокоит, но мы, конечно, внимательно за этим наблюдаем. И в случае роста каких-то угроз будем соответствующим образом адекватно на это реагировать", - отметил Путин.

Допускает ли Владимир Путин, что в такой напряжённой внешнеполитической обстановке могут появиться изменения и в российской ядерной доктрине. И насколько вероятно возникновение пункта о нанесении превентивного ядерного удара.

"Превентивный удар нам пока не нужен. Потому что в ответ на встречный удар противник будет гарантированно уничтожен. Мы и сейчас думаем о том, что и как в этой ядерной доктрине и стратегии можно было бы поменять", - рассказал Путин.

Можно ли считать актом агрессии удары западным высокоточным оружием по российской территории – речь, в частности, об обстрелах Белгорода.

"Те, кто поставляют это оружие, считают, что они с нами не воюют. Ну, я вот и сказал в том числе в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договорённости с КНДР - я и этого не исключаю. И куда они попадут дальше - это мы тоже можем сказать таким образом. Вот западники поставляют оружие Украине и говорят: "а мы здесь дальше ничего не контролируем и не важно, как они применяются". Ну и мы так же можем сказать", - рассказал Путин.

Показательно, что на Западе при этом упорно продолжают молчать о мире. Предпочитая игнорировать предложенные Путиным условия мирного урегулирования украинского конфликта. Путин подчёркивает: предложения лежат на столе - остаётся только взять. От переговоров в своё время отказалась вовсе не российская сторона.

"Украинская сторона сама себе запретила вести переговоры. Не мы! Мы-то "за" и никогда от этого не отказывались. Но не на основе каких-то эфемерных формул, а основе тех договорённостей, которые, я ещё раз это хочу повторить, - были достигнуты в ходе непростых переговоров - полуторамесячных почти переговоров в Стамбуле и Минске - на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся - это не имеет значения. В Минске, Стамбуле или Швейцарии", - пояснил Путин.

Украинской стороне выгодно затягивать процесс переговоров - в противном случае придётся проводить выборы главы государства. И цепляться за власть верхушке киевского режима станет больше невозможным.

Поступает информация, что ВСУ перебрасывает силы на Харьковское направление, где, вероятно, может готовиться новое контрнаступление. Готовы ли к такой перспективе наши военные.

"Ну, наши военные ко всем возможным развитиям ситуации готовятся. Что касается харьковского направления, то я уже говорил, здесь секрета-то нет, я же сказал, что ещё полгода назад я говорил о том, что, если обстрелы наших населённых пунктов приграничья будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории. Они продолжились, эти обстрелы, и мы сделали то, о чем и говорили", - рассказал Путин.

Во время своего визита в Пхеньян Владимир Путин указал на то, что настало время задуматься о пересмотре санкций в отношении КНДР. Рестрикции всегда должны соответствовать современному уровню развития человечества - даже если накладываются по политическим причинам.

"Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, они, мягко говоря, как-то выглядят очень странно. Вот, как известно, я родом из Ленинграда. И что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны - все очень хорошо знают. Это блокада. Когда людей морили голодом", - рассказал Путин.

Стоит ли в таком случае вести речь о реформе Совбеза ООН, спрашивают журналисты. Проблема действительно гораздо глубже вопроса, подчёркивает Путин. Ситуация в мире меняется - это тоже требует корректировок, но любые реформы должны вводится исключительно после широкого обсуждения.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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