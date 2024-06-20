Западный бизнесмен рассказал о предстоящем крахе США

Он посоветовал избавляться от долларов

Американцы на грани краха, так как рано или поздно США столкнутся с экономическим коллапсом. Об этом заявил в соцсети Х бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Он считает, что основная проблема – в огромном государственном долге.

Он напомнил, что на обслуживание этого долга уходит до трети от всех налогов в США. Это почти триллион долларов. А сам долг и обязательства страны превышают все активы. Бизнесмен считает, что это – фактическое банкротство системы. И всем, у кого сейчас есть доллары и американские облигации, нужно срочно их продать.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Штаты должны всему миру 54,3 триллиона долларов. И этот долг ничем не обеспечен.

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