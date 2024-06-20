Появилась информация об индексации пенсий в 2025 году

Глава Минтруда объяснил - как проиндексируют эти соцвыплаты

Пенсии в 2025 году проиндексируют как работающим, так и неработающим пенсионерам. Об этом заявил глава министерства труда и социального развития Антон Котяков. Об этом сообщает РИА Новости. Чиновник добавил, что индексация будет проходить для всех по единым правилам.

Пенсии будут повышаться дважды в год. В феврале - на уровень инфляции. А в апреле будет меняться стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.

Котяков добавил, что в 2024 году завершается переходный период, когда пенсии индексировались лишь раз в год. С 1 января они изменялись на уровень инфляции.

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