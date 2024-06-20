Обнаружено тело девушки, которую смыло в море

Спасатели искали ее четверо суток

В Сочи спасатели извлекли из моря тело девушки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Предположительно, это та самая 20-летняя Диана из Липецка, которую смыло на пляже "Ривьера" 16 июня.

Тело нашли в Хостинском районе. Это в нескольких километрах от места ЧП. Поэтому сначала требуется опознание.

Накануне подруга пропавшей девушки поделилась подробностями ее биографии. Она рассказала, что Диана не боялась воды, но при этом плохо плавала и не понимала, что такое шторм. Накануне поездки в Сочи девушка рассталась с молодым человеком.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"