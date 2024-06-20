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Глава ЦМД "Новокосино" Митрюк: Суздальский пруд должен попасть в программу комплексного благоустройства

22:48
  • четверг
  • 20 июня 2024

Жители хотят благоустройства территории около Суздальского пруда

С жителями района Новокосино обсудили благоустройство территории около Суздальского пруда. Встречу с горожанами провела глава центра московского долголетия "Новокосино" Людмила Митрюк, передает АГН "Москва".

"Мы часто встречаемся с жителями района, общаемся с многодетными родителями, с родителями детей-инвалидов, которые постоянно озвучивают очень важные предложения, как сделать наш пруд еще лучше. Вместе с жителями, депутатами наша задача сделать все, чтобы Суздальский пруд попал в программу комплексного благоустройства как можно скорее", – рассказала она.

Жители района хотят дальнейшего благоустройства территории около Суздальского пруда. Например, можно было бы обновить детские площадки на территории у пруда. Также жители хотят, чтобы пешеходная зона вдоль бульвара была отремонтирована.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы в этом году благоустроят восемь общественных пространств. Речь идет о жилых кварталах, площадях и скверах.

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