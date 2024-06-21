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Григорьев: выйти в нулевые выбросы парниковых газов к 2050 году стоит 275 трлн долларов

08:57
  • пятница
  • 21 июня 2024

Это 7,5 процента ВВП всего мира с 2022-го по 2050-й

Какие перспективы открывает сотрудничество России и Вьетнама в сфере ядерной энергии? На этот и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев.

"Два года назад известный институт McKinsey посчитал, сколько стоит выйти в нулевые выбросы парниковых газов к 2050 году. Получилось 275 триллионов долларов. Или 7,5 процента ВВП всего мира с 2022-го по 2050-й. А сейчас это еще и подорожало - с момента, когда проводился подсчет, началась инфляция", - отметил эксперт.

Полный комментарий Леонида Григорьева смотрите в видео

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