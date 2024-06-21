Маск предрек человечеству гибель от ИИ с 20-процентной вероятностью

Уже началось?

Илон Маск предрек человечеству погибель от искусственного интеллекта. Риск оценивает примерно в 20 процентов, так что шансов выжить у нас много. Но насколько глубоко мы увязли в искусственном интеллекте? И кто кем управляет?

Маск считает, что произойдет нечто ужасное. Но ведь оно уже происходит! Пока это виртуальные драмы, но люди тратят реальные деньги, завязывая, например, романы с персонажами, созданными искусственным интеллектом. Англоязычная пресса обсуждает моральную проблему: является ли настоящей изменой роман с виртуальным партнером?

Некто Скотт 43-х лет, у которого не складывались отношения с женой, отправился в приложение "Реплика", где нашел, а вернее, сформировал свое виртуальное счастье. Создав виртуальную женщину, мгновенно получил поддержку и понимание. Почти любовь. Но стоит дорого. И таких историй - миллионы. Люди тратят тысячи долларов на виртуальных любовников.

Фантазии искусственного интеллекта иногда превращаются в такие импровизации, что бизнес может рухнуть. Популярная сеть быстрого питания решила поручить виртуальному разуму прием заказов. И тут началось! Искусственный интеллект щедро начал добавлять клиентам то десяток порций чая, то выдавать продукты по собственным рецептам. Как вам мороженое с беконом, например? Вердикт - уволить!.

Стремительную деградацию Джо Байдена скрывать уже невозможно. И как все это объяснить? Да очень просто. Старик, теряющийся в пространстве, разговаривающий с привидениями, несущий полную дичь, - все это, оказывается, трюки недоброжелателей, использующих искусственный интеллект. Технология дипфейк. Может быть, следующего президента США вообще создаст искусственный разум?

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