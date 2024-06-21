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ВС России сорвали несколько попыток ротаций подразделений ВСУ

08:29
  • пятница
  • 21 июня 2024

За сутки неприятель потерял более 2100 боевиков

Российские войска в зоне СВО сорвали несколько попыток ротаций подразделений ВСУ и отразили ряд контратак противника. За сутки неприятель потерял более 2100 боевиков и десятки единиц техники, в том числе пусковую установку РСЗО HIMARS.

На правом берегу Днепра дальневосточные десантники с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили американскую гаубицу М-777 и пушку "Гиацинт". Огневые точки были обнаружены в тылу противника на расстоянии более 30 километров от линии соприкосновения.

Расчеты беспилотников отслеживают вражеские объекты круглосуточно. Наведение на цель идет в ручном режиме, что гарантирует стопроцентное попадание. Чтобы укрыться от наших дронов, радикалы нарушают любые правила ведения военных действий.

На харьковском направлении тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" группировки "Север" прикрывают штурмовые отряды в районе Волчанска, за который сейчас идут бои. Экипаж в сопровождении группы огневой поддержки выдвинулся на позицию ночью и нанес сокрушительный удар по радикалам термобарическими снарядами. 220-миллиметровые боеприпасы находят врага в любом укрытии. "Солнцепеки" ликвидируют укрепрайоны, блиндажи, бронетехнику и живую силу ВСУ.

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