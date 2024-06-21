Стало известно о новых подвигах российских военных в зоне СВО

Младший сержант Алексей Барбасов в составе подразделения мотострелков отражал массированную атаку радикалов

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Младший сержант Алексей Барбасов в составе подразделения мотострелков отражал массированную атаку радикалов. Он уничтожил трех вражеских штурмовиков и, рискуя собой, спас жизнь раненому товарищу. Попытка ВСУ прорвать нашу оборону не удалась.

Сержант Станислав Камалдинов прицельным огнем из автомата поразил FPV-дрон противника, летевший в сторону позиций российских войск. А после, точным выстрелом ликвидировал еще и украинский беспилотник-разведчик, который корректировал удары неприятеля.

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