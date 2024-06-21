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Экоактивисты напали на Стоунхендж

08:34
  • пятница
  • 21 июня 2024

Распылили на стены памятника краску из баллончиков

Последний закат самого длинного дня в году у древнего Стоунхенджа - насладиться видом возле знаменитых каменных глыб приехали сотни жителей Великобритании и иностранных туристов.

Этот год - високосный, поэтому летнее солнцестояние приходит на день раньше обычного - 20 июня.

В этот раз после традиционных пикников на лужайке собравшиеся проводили заходящее светило под особым присмотром полиции. Накануне мегалитическое сооружение подверглось нападению вандалов. Двое экоактивистов распылили на стены памятника краску из баллончиков. Находившиеся рядом люди безуспешно пытались их остановить.

Задержанные правонарушители сейчас отпущены под залог. По их словам, краска сделана из кукурузного крахмала и легко смоется дождем.

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Экоактивисты напали на Стоунхендж
Экоактивисты напали на Стоунхендж
Стоунхендж
Стоунхендж
Экоактивисты напали на Стоунхендж
Экоактивисты напали на Стоунхендж
Экоактивисты напали на Стоунхендж
Экоактивисты напали на Стоунхендж
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