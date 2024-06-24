Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

О Юпитере в Близнецах нежно заботится Луна

Овны

Один ум хорошо, а два или три – лучше! Сегодня день, когда можно просить советов, а также писать списки, рисовать схемы. Это подтолкнет вас к выгодным решениям.

Тельцы

Представители этого знака обожают деньги, и этот день им точно понравится. Подумайте о способах заработка, и сможете обнаружить детали, которые вы раньше не брали в расчет.

Близнецы

О Юпитере в вашем знаке нежно заботится Луна. Вам может захотеться подольше поспать, не спешить, полениться – не ругайте себя, просто сегодня такой день!

Раки

Пришло время заняться бумажными делами. Сегодня можно обращаться в МФЦ, банк, налоговую, заказывать справки или записываться на прием в государственные организации.

Львы

Друзья добавят этому дню приятных эмоций, веселья и ощущения поддержки. Старайтесь не действовать в одиночку – сейчас время коллективной энергии.

Девы

События на работе пойдут не по сценарию, и это даже хорошо! Вы обнаружите или придумаете более легкие пути, о существовании которых даже не догадывались.

Весы

Вы охвачены волнением: творчество или новая любовь кружат голову. Будьте готовы к тому, что придется раскрыть чувства, которые вы старались скрывать.

Скорпионы

Вы с удовольствием будете заниматься домашними делами, создавать уют и красоту. А вот работать и учиться придется просто потому, что надо.

Стрельцы

Вас так и тянет флиртовать, шутить и активно общаться. Игривое настроение летом – это нормально, главное, чтобы оно не мешало остальным делам.

Козероги

У вас появится новый источник денег или просто разовый доход, которого вы не ждали. Например, кто-то вернет давний долг или предложит деловое партнерство.

Водолеи

Луна в вашем знаке добра и расслаблена, а значит, и вы тоже! Приятный день, который может принести небольшие подарочки из разряда "мелочь, а приятно".

Рыбы

Вам захочется побыть в одиночестве, отдохнуть от суеты. Даже если вы очень заняты, найдите хотя бы полчаса, чтобы сбежать от мира и насладиться летним днем.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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