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Сотрудник котельной погиб при падении обломков БПЛА в Краснодаре

08:26
  • пятница
  • 21 июня 2024

Всего за ночь над территорией региона сбили 43 беспилотника

Один из сотрудников котельной в Краснодаре погиб в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев. Он напомнил, что на территорию объекта упали обломки БПЛА.

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"Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации", – написал глава региона. Он подчеркнул, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и всесторонняя поддержка.

Напомним, ранее Министерство обороны сообщило об атаке со стороны ВСУ на объекты в Краснодарском крае. Всего было сбито 43 беспилотника.

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