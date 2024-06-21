Сотрудник котельной погиб при падении обломков БПЛА в Краснодаре

Всего за ночь над территорией региона сбили 43 беспилотника

Один из сотрудников котельной в Краснодаре погиб в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев. Он напомнил, что на территорию объекта упали обломки БПЛА.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации", – написал глава региона. Он подчеркнул, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и всесторонняя поддержка.

Напомним, ранее Министерство обороны сообщило об атаке со стороны ВСУ на объекты в Краснодарском крае. Всего было сбито 43 беспилотника.

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