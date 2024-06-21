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МИД выступил против введения безвизового въезда в одностороннем порядке

08:34
  • пятница
  • 21 июня 2024

Переговоры о взаимной отмене виз идут с девятью государствами

Российский МИД не поддерживает идею об односторонней отмене визового режима даже с дружескими государствами. Об этом заявил директор консульского департамента ведомства Алексей Климов в интервью агентству РИА Новости. Он подчеркнул, что дипломаты выступают против либерализации "по целому ряду причин".

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По мнению Климова, во внешней политике стоит придерживаться принципа взаимности. Кроме того, такое решение поставило бы иностранцев в привилегированное положение по сравнению с гражданами России. А значит, вызвало бы справедливое нарекание со стороны жителей страны.

Дипломат добавил, что обычно такие решения практикуют страны "пляжного" туризма. А для России этот вид доходов не в приоритете. Кроме того, единожды создав прецедент наша страна уже не сможет убедить другие государства взаимно отменять визы. Сейчас переговоры о двусторонней отмене виз идут с девятью странами.

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