МИД выступил против введения безвизового въезда в одностороннем порядке

Переговоры о взаимной отмене виз идут с девятью государствами

Российский МИД не поддерживает идею об односторонней отмене визового режима даже с дружескими государствами. Об этом заявил директор консульского департамента ведомства Алексей Климов в интервью агентству РИА Новости. Он подчеркнул, что дипломаты выступают против либерализации "по целому ряду причин".

По мнению Климова, во внешней политике стоит придерживаться принципа взаимности. Кроме того, такое решение поставило бы иностранцев в привилегированное положение по сравнению с гражданами России. А значит, вызвало бы справедливое нарекание со стороны жителей страны.

Дипломат добавил, что обычно такие решения практикуют страны "пляжного" туризма. А для России этот вид доходов не в приоритете. Кроме того, единожды создав прецедент наша страна уже не сможет убедить другие государства взаимно отменять визы. Сейчас переговоры о двусторонней отмене виз идут с девятью странами.

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