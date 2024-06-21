Кулеба предположил, что Россия примет участие во втором саммите по Украине

Он считает, что это возможно в формате "зерновой сделки"

Россия может принять участие во втором саммите по Украине. Скорее всего это будет формат Черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Зеркало недели".

Ранее он уже говорил, что следующий форум должен принести мир его стране. И именно для этого его придется проводить с участием России. По мнению украинского дипломата, в переговорах должны быть посредники. Они же будут промежуточным зерном при подписании каких-либо итоговых документов. Так было с соглашением по зерну. Тогда посредниками выступили Турция и ООН.

Одним из вероятных мест проведения следующего саммита украинцы рассматривают Саудовскую Аравию. А также иные страны "Глобального юга", как их обозначил Кулеба. Ранее появлялись сообщения, что следующий саммит по Украине может быть проведен до 5 ноября. То есть до выборов в США.

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