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Бывший кировский губернатор Никита Белых вышел на свободу

09:01
  • пятница
  • 21 июня 2024

Он провел в тюрьме 8 лет

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу в связи с истечением срока наказания.

В тюрьме он провел 8 лет.

Перед выходом из колонии бывший губернатор Кировской области написал письмо общественности. В нем он рассказал, что в ближайшее время планирует прогуляться по Кирову, увидеться с семьей, побыть с детьми, и попросил пока его не тревожить.

 

Никиту Белых задержали в 2016 году при получении крупной взятки в московском ресторане. Свою вину экс-губернатор отрицал, утверждая, что деньги предназначались для нужд города Киров.

Суд признал Белых виновным и приговорил к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в почти 50 миллионов рублей.

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