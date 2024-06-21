Собянин: В Москве планируется построить еще более 100 новых детских садов

Всего с 2011 года в столице построен 431 детский сад

В ближайшие три года в Москве планируют открыть более ста новых детских садов. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Так, на Дубнинской улице на севере столицы дошкольное учреждение с бассейном сможет принять 350 воспитанников. Объект готов уже наполовину. Строительство ведут как в новых городских кварталах, так и в уже сложившихся. Во всех зданиях создают необходимые условия для развития детей. Большое внимание уделяют безопасности.

Как отметил мэр, развитие социальной инфраструктуры - одно из приоритетных направлений в столице.



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