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Шторм в Москве повалил почти 1200 деревьев

11:40
  • пятница
  • 21 июня 2024

Два человека погибли

Последствия проливного дождя практически парализовали автомобильное движение в Екатеринбурге. Скорость - не больше 10 км\ч. Ливневые канализации с таким обилием воды не справляются. Пешеходам ничего не остается, кроме как скинуть обувь и переходить улицы босиком. Многие автовладельцы даже не рискуют преодолевать разливы. Вода - даже на тротуарах, во дворах и на пешеходных дорожках.

Ночное небо Севастополя озаряют яркие вспышки молний, тишину пронизывают раскаты грома. Крым тоже во власти непогоды. Мощный ливень, подхваченный шквалистым ветром, загнал людей в дома. Похожая ситуация и во Владикавказе. Сильный дождь и ураганные порывы. Деревья гнутся к земле, дождевая вода льется с неба практически горизонтально. Улицы затоплены. В некоторых районах Северной Осетии упавшими ветками оборвало провода. Коммунальные службы всю ночь устраняют последствия.

В Москве после мощного урагана у коммунальщиков также много работы. Шторм серьезно потрепал столичный регион. В результате разгула стихии погибли два человека. Еще 35 пострадали. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Повалено почти 1200 деревьев, повреждено около 650 автомобилей, упали три опоры освещения.

В Подмосковье наблюдали редкое для этих широт явление – смерчи. Жители 270 населенных пунктов остались без света. Синоптики объясняют: причиной столь сильного урагана стало столкновение двух контрастных воздушных масс. Как раз над Москвой и Тверью. 

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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