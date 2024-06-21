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Визиты Путина в КНДР и Вьетнам вызвали истерику у западных стран

11:44
  • пятница
  • 21 июня 2024

Запереживали и в Сеуле

Государственный визит Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам вызвали истерику у западных стран. Американские и европейские журналисты едва сдерживают эмоции, глядя на дружеские отношения главы российского государства и лидеров КНДР и Вьетнама. 

После заключения договора о стратегическом сотрудничестве между Россией и КНДР запереживали и в Сеуле. МИД Южной Кореи выразил протест нашему послу и заявил, что Москве следует немедленно остановить военное сотрудничество с Пхеньяном. При этом никого не смущает, что сами они собираются рассмотреть вопрос о поставках оружия Украине. А в мае прошлого года американское издание The Wall Street Journal сообщало, что Сеул отправил США партию снарядов для Киева. И потом еще 500 тысяч. Примерно столько поставляет Украине вся Западная Европа за целый год.

В ЕС экстренно готовят очередной – уже 14-й - пакет санкций, который, по мнению евробюрократов, должен затронуть, в частности, наш ВПК, финансовый и энергосектор. В это время американские сенаторы размахивали фотографией северокорейского и российского лидеров. Ричард Блюменаталь и Линдси Грэм, который внесен в России в список террористов и экстремистов, назвали фото доказательством того, что против Запада готовится коллективный заговор.

Политика двойных стандартов – визитная карточка Запада. Им - можно, а остальным - нельзя. При этом в Белом доме заговорили, что открыты для разговора с Россией по ядерным рискам и контролю над вооружениями, но, якобы, это Москва отказывается. В Кремле не раз заявляли, что пока Запад продолжает поставлять киевскому режиму все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, обсуждать новый договор нет смысла.

Накануне издание Politico сообщило, что Вашингтон дал Киеву зеленый свет по нанесению ударов внутри России. 

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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