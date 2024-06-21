Байдена изолировали в преддверии дебатов с Трампом

Они намечены на 27 июня

До первой словесной дуэли двух кандидатов в президенты остается чуть меньше недели. Жребий брошен. Решка - у Байдена. То есть именно его команда будет выбирать место на подиуме. За Трампом - возможность последнего слова. Атмосфера накалена до предела. Чтобы подготовиться к дебатам как следует, глава Белого дома даже ушел в очередной отпуск. Проводить время он будет в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде в Мэриленде. Конспирологи уверены: Байдена специально спрятали, чтобы успеть хоть как-то привести его в форму. Слишком часто в последнее время американский президент ведет себя подозрительно странно. То внезапно застынет на сцене - и экс-президенту Бараку Обаме приходится буквально утаскивать его за кулисы. То вдруг на групповом фото с лидерами стран "семерки" уходит в свободное плаванье.

У администрации на все один ответ: "Это дешевые фейки. Вместо того, чтобы говорить об успехах президента на посту, мы вынуждены смотреть на эти дип-фейки. Это просто недобросовестно".

Дабы обелить честное имя Байдена, пришлось подключать подконтрольные демократам СМИ. Главный посыл - республиканцы все врут и специально монтируют ролики так, чтобы действующий президент казался выжившим из ума. Но палки в колеса своей команде сует сам Байден. Не успевает его администрация объяснить один конфуз, как в Сети появляются новые кадры с президентом США. Этому видео буквально несколько дней: Джо Байден подходит к своему автомобилю и замирает перед открытой дверью. Выглядит все так, будто даже этот простой процесс вызывает у него исключительные мучения. Его сопернику по президентской гонке подобное лишь на руку.

Трамп едва успевает ходить к журналистам с критикой действий Байдена и его администрации: "Я на протяжении двадцати лет слышал, что если Украину примут в НАТО, то для России это станет реальной проблемой. Слышал это многократно. И я убежден, что это и есть реальная причина конфликта. Я не уверен, что он бы начался. Байден все время говорил не то. В частности, что Украина станет частью НАТО. Это одна из множества его ошибок. Когда я его слушал, то думал - этот парень начнет войну. Потому что за четыре года, пока я был президентом, даже разговора об этом не шло".

Дебаты в Атланте 27 июня станут первой очной встречей Трампа и Байдена в нынешнюю предвыборную кампанию. Второй и, вероятно, последний раунд запланирован на 10 сентября.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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