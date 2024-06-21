Сотни гектаров красоты: в Крыму продолжается сезон цветения лаванды

Тысячи туристов ежегодно приезжают на полуостров, чтобы своими глазами увидеть необъятные сиреневые поля

Крым - полуостров трех морей. Черное, Азовское и... лавандовое. Ежегодно сюда приезжают отдохнуть тысячи туристов: окунуться в незабываемый аромат лаванды и сделать фотографии ничуть не хуже, чем во французском Провансе.

Лавандовое море достойно кисти Айвазовского. Только мастер смог бы передать все многообразие оттенков. На солнце цветки блекло сиреневые, как будто выжженные, в облачную погоду поле играет яркими красками, а во время бури насыщенность лаванды зашкаливает. Настоящий шторм! Но и его можно пережить, если есть лодка или зонт.

Для красивой фотографии главное правильно подобрать одежду. Приходится учитывать сочетание цветов и аксессуаров - без стилиста не обойтись. Но сколько ни старайся, ни одна камера не передаст всех красок. Не говоря уже про нежный и расслабляющий аромат. Это особая атмосфера и настроение.

А еще лаванда - невероятно музыкальное растение. Лучшая декорация под любой стиль. Будь то вальс, джаз или фламенко.

Это самое большое лавандовое поле в Европе - 290 гектаров. Его масштабы поражают. Не заметить невозможно. Сиреневую гладь хорошо видно даже с трассы Таврида в районе Бахчисарая.

"У нас два сорта, поэтому одни участки уже в пике цветения, другие только набирают цвет. Цветение идет с начала июня и будет продолжаться еще несколько недель", - рассказал Алексей Мишин, директор агрофирмы.

В этом году лаванда зацвела на две неделе раньше обычного. Фермеры уже приступили к сбору. Эта красота не вечна. Еще пару недель - и от моря не останется и следа. Правда, ближе к осени эти кусты вновь зацветут. Может быть, не так пышно, но так же ярко.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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