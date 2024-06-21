В Общественной палате наградили военных медиков

18 врачей отметили премией "За выдающийся вклад в военную медицину"

В Общественной палате России наградили офицеров и сотрудников военно-медицинской службы, спасающих жизни наших солдат в зоне спецоперации.

18 врачей отметили премией "За выдающийся вклад в военную медицину".

Участники торжественной церемонии подчеркивали, что именно благодаря самоотверженности и высокому профессионализму докторов и медсестер пострадавшие бойцы возвращаются в строй и продолжают защищать интересы нашей страны.

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