В Общественной палате наградили военных медиков

18 врачей отметили премией "За выдающийся вклад в военную медицину"
В Общественной палате России наградили офицеров и сотрудников военно-медицинской службы, спасающих жизни наших солдат в зоне спецоперации.
18 врачей отметили премией "За выдающийся вклад в военную медицину".
Участники торжественной церемонии подчеркивали, что именно благодаря самоотверженности и высокому профессионализму докторов и медсестер пострадавшие бойцы возвращаются в строй и продолжают защищать интересы нашей страны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"