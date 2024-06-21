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ЛДПР презентовала линию одежды "Жириновский навсегда"

11:54
  • пятница
  • 21 июня 2024

Презентация коллекции прошла в Москве

Крылатые выражения одного из самых ярких и неординарных политиков современной России - теперь на футболках и толстовках.

ЛДПР выпустила мерч со своей символикой, а также фотографиями и запоминающимися цитатами Владимира Жириновского - основателя и бессменного лидера партии на протяжении 30 лет. Презентация коллекции прошла в Москве. На мероприятии гости могли сделать и свою эксклюзивную аппликацию на одежде. В линейке, помимо футболок и толстовок, представлены модные джинсовые куртки и жилетки.

"Новая коллекция "Жириновский навсегда" значит для меня очень много. Это креатив, это молодежь, это мода. Когда надеваешь эти вещи, они смотрятся гораздо лучше, чем на вешалке, на манекене. Они комфортны, их не хочется снимать", - отметил Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР.

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Линия одежды "Жириновский навсегда" от ЛДПР
Линия одежды "Жириновский навсегда" от ЛДПР
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Линия одежды "Жириновский навсегда" от ЛДПР
Линия одежды "Жириновский навсегда" от ЛДПР
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