Внеплановая проверка готовности войск началась в Белоруссии

Маневры пройдут в Гомельской и Брестской областях

Внеплановая внезапная проверка войск началась в Белоруссии. Об этом министерство обороны Республики объявило в своем телеграм-канале. Маневры должны продемонстрировать готовность соединений и воинских частей к выполнению задач.

Задействованы подразделения оперативных командований, силы, предназначенные для спецопераций, ракетные войска, артиллерия, ВВС и ПВО. Первая задача – занять назначенные районы, организовать их охрану и оборону. Затем предстоит выполнение учебно-боевых задач.

Отмечается, что военное ведомство задействует участки местности в Гомельской и Брестской областях. Поэтому по дорогам общего пользования возможно перемещение военной техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"