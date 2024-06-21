Вертолет с пассажирами упал в Амурской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В Амурской области упал вертолет, в котором были пилот и три пассажира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственный комитет. Отмечается, что все, кто был на борту, погибли.

Вертолет принадлежал лесоперерабатывающему предприятию. Сразу после взлета пилот не вышел на связь. В итоге в тайгу отправились спасатели. Они нашли летательный аппарат по сработавшему поисковому маяку лишь спустя сутки. Все люди уже были мертвы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекших смерть двух и более лиц.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"