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Вертолет с пассажирами упал в Амурской области

10:10
  • пятница
  • 21 июня 2024

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В Амурской области упал вертолет, в котором были пилот и три пассажира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственный комитет. Отмечается, что все, кто был на борту, погибли. 

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Вертолет принадлежал лесоперерабатывающему предприятию. Сразу после взлета пилот не вышел на связь. В итоге в тайгу отправились спасатели. Они нашли летательный аппарат по сработавшему поисковому маяку лишь спустя сутки. Все люди уже были мертвы. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекших смерть двух и более лиц. 

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