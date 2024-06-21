Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Гарея Сальянова

Мальчику требуется сопроводительная терапия

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение девятилетнего Гарея Сальянова из Ульяновска.

Мальчик борется со страшной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Он уже перенес несколько курсов химиотерапии, и теперь ребенку предстоит срочная трансплантация стволовых клеток. Но прежде необходимо провести тотальное облучение, а также Гарею потребуется сопроводительная терапия. Стоимость такого лечения - более трех миллионов рублей. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги - вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно требуется помощь. Продолжается сбор средств на лечение Артема Мурадова из Сочи. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Он перенес несколько тяжелых курсов химиотерапии, и лечение продолжается. Чтобы помочь организму Артёма справиться с недугом, необходимы специальные препараты стоимостью почти восемь миллионов рублей. Родители в отчаянии и просят помочь.

Сделать это может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"