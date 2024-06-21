270 населенных пунктов остались без света в Подмосковье

Районы Московской области пострадали от удара стихии

270 населенных пунктов остались без света в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отключение электроэнергии произошло после урагана, который вчера промчался по территории региона. Всего под это попали 16 городских округов. Сейчас идут аварийно-восстановительные работы.

При этом, по данным "Мособлэнерго", серьезных отключений электроэнергии в регионе не было. В своем телеграм-канале они написали лишь о 66 заявках. В основном они были из Мытищинского, Одинцовского, Павлово-Посадского и Коломенского городских округов.

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