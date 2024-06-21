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270 населенных пунктов остались без света в Подмосковье

11:16
  • пятница
  • 21 июня 2024

Районы Московской области пострадали от удара стихии

270 населенных пунктов остались без света в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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Отключение электроэнергии произошло после урагана, который вчера промчался по территории региона. Всего под это попали 16 городских округов. Сейчас идут аварийно-восстановительные работы.

При этом, по данным "Мособлэнерго", серьезных отключений электроэнергии в регионе не было. В своем телеграм-канале они написали лишь о 66 заявках. В основном они были из Мытищинского, Одинцовского, Павлово-Посадского и Коломенского городских округов.

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