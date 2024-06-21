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В Херсоне произошла вспышка холеры: среди военных и гражданских есть погибшие

11:46
  • пятница
  • 21 июня 2024

Скончались уже, как минимум, 12 человек

Вспышку холеры среди военных выявили в подконтрольном Украине Херсоне. В больницы города попали около 100 человек.

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О вспышке опасного заболевания агентству РИА Новости рассказали в так называемом подполье города. От холеры скончались уже, как минимум, 12 человек. Заражены преимущественно военные, но фиксируются случаи заболевания и среди гражданских.

Как рассказал один из участников сопротивления, проукраинские власти Херсона выдают выявленные случаи холера за брюшной тиф, поскольку опасаются паники среди населения.

По предварительным данным, источником распространения заболеваний стала вода. В зоне риска находятся системы водоснабжения у населенных пунктов правого берега Днепра.

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